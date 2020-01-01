Аскер Бербеков из Кабардино-Балкарии стал победителем шоу "Голос"

Уроженец Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков стал победителем восьмого сезона музыкального шоу "Голос", трансляция которого состоялась на Первом канале вечером 1 января.

За звание лучшего голоса страны боролись Аскер Бербеков (команда Константина Меладзе), Арсен Мукенди (команда Валерия Сюткина), Ив Набиев (команда Полины Гагариной) и Антон Токарев (команда Сергея Шнурова). Победителя конкурса определили зрители при помощи смс-голосования в прямом эфире. Бербекову отдали предпочтение 66,1% телезрителей.

С победой в шоу уроженца Кабардино-Балкарии поздравил глава республики Казбек Коков. "Не сомневались! Поздравляю Аскера и всех жителей Кабардино-Балкарии с очередной, нашей общей победой! Дальше - больше! В Новом году - новые победы", - написал руководитель региона на своей странице в социальной сети Instagram.