Число жертв новогодних фейерверков в Армении превысило 50 человек

В Армении на Новый год от пиротехники и фейерверков пострадали 52 человека. Об этом в социальной сети Facebook написал министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

По его словам, 49 случаях диагностированы травмы ладони и запястья.

Кроме того, глава министерства подчеркнул, что восемь пострадавших являются детьми в возрасте от 7 до 14 лет, семеро - подростками 15-17 лет, остальные 37 - взрослые от 18 лет и старше.

Помимо этого, Торосян призвал полностью отказаться от бытовой пиротехники. "Уже разработаны законопроекты об ограничении продажи пиротехнических средств и фейерверков", - цитирует его РИА Новости.