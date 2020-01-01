Выбросили водителя и уехали: в Москве жестко угнали элитный автомобиль

Жесткий угон произошел сегодня на северо-востоке Москвы: неизвестный подошел к остановившемуся Rolls-Royce, открыл дверь элитного автомобиля, вышвырнул, очевидно, непристегнутого водителя на дорогу, сел в машину и уехал.

Как пишет РЕН ТВ, преступление было совершено на Ярославском шоссе. Примечательно, что угнанный Rolls-Royce удалился в сопровождении пары машин, что указывается на срежиссированность угона.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.