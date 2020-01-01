Раненых под Магасом полицейских будут лечить в Махачкале и Москве

Полицейские, пострадавшие при нападении 31 декабря на пост ДПС под Магасом, пройдут лечение в Махачкале и Москве.

Сегодня днем, сообщает РЕН ТВ, их вывезли вертолетом в Махачкалу.

При этом источник «Интерфакса» сообщил, что раненых правоохранителей перевезут в одну из клиник Москвы.

Напомним, что на пост ДПС под Магасом напали два местных жителя на служебной машине – они сбили насмерть одного полицейского и набросились с ножами на других, но вскоре были нейтрализованы.

Их мотивы пока не установлены.