Раненых под Магасом полицейских будут лечить в Махачкале и Москве
Полицейские, пострадавшие при нападении 31 декабря на пост ДПС под Магасом, пройдут лечение в Махачкале и Москве.
Сегодня днем, сообщает РЕН ТВ, их вывезли вертолетом в Махачкалу.
При этом источник «Интерфакса» сообщил, что раненых правоохранителей перевезут в одну из клиник Москвы.
Напомним, что на пост ДПС под Магасом напали два местных жителя на служебной машине – они сбили насмерть одного полицейского и набросились с ножами на других, но вскоре были нейтрализованы.
Их мотивы пока не установлены.
Вестник Кавказа
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