В России существенно упростили госрегистрацию транспорта

Сегодня в России вступил в силу Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», существенно упрощающий госрегистрацию транспорта.

Отныне регистрировать машину можно будет и без выдачи регистрационных знаков (с условием, что затем они будут изготовлены в уполномоченных организациях), причем зарегистрировать ее могут и дилеры, и даже заводы-изготовители автомобилей – они будут действовать от имени владельцев машин при подаче документов в ГИБДД и собирать необходимые документы.

Код субъекта РФ на регистрационном номере теперь привязан к субъекту РФ регистрации владельца машины.

Что касается детей до 16 лет, то автомобили, которыми они владеют, регистрируются на одного из родителей с автоматической перерегистрацией на самого ребенка после того, как он достигнет 16 лет.

Доверенному лицу собственника транспортного средства придется предъявлять в ГИБДД для регистрации оригинал паспорта владельца или нотариально заверенную доверенность.

Для временного допуска к дорожному движению вывозимых за пределы РФ автомобилей и базовых автомобилей / шасси транспортных средств, перегоняемых к конечным производителям, создан госзнак «Транзит» с соответствующим регистрационным документом, действующие 30 суток.

В целом, новые правила нацелены на то, чтобы повысить доступность госуслуг населению, защитить интересы автовладельцев и приблизится к совершенству системы регистрации транспортных средств.