Каждый двухтысячный россиянин отпраздновал Новый год в поезде

Как сообщили сегодня в «Федеральной пассажирской компании», свыше 75,5 тыс человек ехали в поездках дальнего следования по России, когда наступило 1 января 2020 года. Еще 131,5 тыс человек, воспользовавшихся 31 декабря 2019 года услугами РЖД, успели доехать до места назначения до 23:59.

«Тридцать первого декабря 2019 года в путешествие поездом отправились свыше 207 тысяч человек. Это на 10% выше, чем в канун прошлого года. Более 75,5 тысяч пассажиров встретили наступление Нового года в поездах дальнего следования», - отметили в ФПК.

В итоге с наступлением Нового года пассажиров поздравляли по громкой связи начальники поезда, дети получили сладкие подарки.

«По прогнозам, до 12 января включительно поездами дальнего следования компании планируется перевезти более 5 млн пассажиров», - добавили в ФПК.