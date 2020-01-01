Украинские неонацисты отпраздновали день рождения Степана Бандеры

На территории Украины 1 января – не только праздник Нового года. В этот же день в 1909 году на свет появился Степан Бандера, лидер Организации украинских националистов (чье боевое крыло УПА запрещено в России), пособник нацистов и икона современного неонацистского движения на Украине.

По традиции сегодня украинские неонацисты отметили 111-ю годовщину рождения Бандеры шествием в центре Киева, организованным партией «Свобода».

Шествие, взяв начало в парке Тараса Шевченко, прошло по центру города. Сторонники неонацистских идей несли в руках факелы, флаги Украины и портреты Бандеры.

Во Львове ранее днем прошел митинг у памятника пособнику нацистов Степану Бандере.

Официальных комментариев от новых властей Украины по этому поводу не поступало.