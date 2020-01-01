Украинские неонацисты отпраздновали день рождения Степана Бандеры
На территории Украины 1 января – не только праздник Нового года. В этот же день в 1909 году на свет появился Степан Бандера, лидер Организации украинских националистов (чье боевое крыло УПА запрещено в России), пособник нацистов и икона современного неонацистского движения на Украине.
По традиции сегодня украинские неонацисты отметили 111-ю годовщину рождения Бандеры шествием в центре Киева, организованным партией «Свобода».
Шествие, взяв начало в парке Тараса Шевченко, прошло по центру города. Сторонники неонацистских идей несли в руках факелы, флаги Украины и портреты Бандеры.
Во Львове ранее днем прошел митинг у памятника пособнику нацистов Степану Бандере.
Официальных комментариев от новых властей Украины по этому поводу не поступало.
Вестник Кавказа
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