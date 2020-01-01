Протестующие иракцы отступили от посольства США в Багдаде

Армия Ирака распространила сегодня заявление о прекращении протестов у посольства США в Багдаде.

«Все демонстранты отступили, все палатки собраны, закончились любые формы протеста, и силовые службы Ирака полностью обеспечили безопасность по периметру посольства», - приводит заявление иракских военных Reuters.

Напомним, ранее с призывом к протестующим прекратить осаду посольства обратилось руководство шиитского ополчения Ирака, из-за бомбардировок которого американскими войсками и начались беспорядки.

США между тем заявили, что направляют в Ирак дополнительные войска численностью в 750 человек.