Ляйсан Утяшева и Павел Воля показали разгромленную после Нового года квартиру

Новый год – семейный праздник, но это не значит, что он должен быть скучными посиделками за новогодним столом. Пример того, как можно встретить Новый год и поразиться самим себе, сегодня показали в Instagram одна из самых известных российский супружеских пар – шоумен Павел Воля и знаменитая гимнастка Ляйсан Утяшева.

На странице Утяшевой в соцсети в режиме stories было опубликовано видео, на котором демонстрируется полнейший разгром квартиры, в котором, кажется, от 31 декабря уцелела только елка.

«Новый год…» - коротко прокомментировала видео сама Ляйсан Утяшева.