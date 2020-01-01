За лечение в Краснодаре американской девочки с «маской Бэтмэна» заплатил гражданин России

Шестимесячная американка Луна Феннер проходит лечение в Краснодаре от новообразований на лице (называемых «маской Бэтмэна») не за счет ее родителей или американских властей, а целиком и полностью на деньги благотворителя из России. Об этом сегодня рассказал директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин.

«Житель России произвел благотворительный взнос, полностью оплатив лечение Луны», - сообщил он ТАСС, отказавшись называть не только имя, но и регион России, откуда поступили деньги.

На данный момент Луне Феннер успешно удалена одна восьмая «маски Бэтмэна», скрывающей ее лицо. На Новый год девочка ездила в США, но скоро вернется, чтобы продолжить лечение в Краснодаре.

По прогнозам онкологов, ей понадобится еще 6-8 операций и порядка 1,5 лет лечения. При этом процесс идет успешно, нет никаких признаков перерождения новообразований в рак.