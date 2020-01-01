Силовики Ингушетии разгневали Махмуда-Али Калиматова

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел сегодня экстренное заседание антитеррористической комиссии, на которой раскритиковал ингушских силовиков за недостаточные меры безопасности. Так он отреагировал на нападение злоумышленников на пост ДПС под Магасом 31 декабря.

«Перед праздниками все отчитались о готовности, при этом допущена такая трагедия. Очевидно, что усиление было слабым, на лицо абсолютная недоработка. Кто-то отвлекся, кто-то не сработал по инструктажу, в итоге убийство человека в центре города. После произошедшего сотрудники сразу надели шлемы и бронежилеты, а что они делали до этого?», - приводит его слова Интерфакс.

В связи с этим он потребовал от руководства силовых органов работать с полной отдачей, а не формально.

Также Калиматов сообщил новые важные детали преступления: бандиты атаковал полицейских не на простой Lada Granta, а на служебной машине. Глава Ингушетии приказал провести ревизию всего служебного транспорта в республике и закрепить ответственного за каждой единицей.

Далее он потребовал навести порядок в сфере охраны общественных мест, так как один из нападавших охранял Центр культурного развития в Магасе, куда каждый день приходят дети и проводятся массовые мероприятия. «Соберите комиссию и проверьте службы охраны школ, больниц, всех без исключения объектов. И это должно быть на регулярной основе», - велел Махмуд-Али Калиматов.

В завершение заседания комиссии он обратился к жителям Ингушетии с призывом ответственнее воспитывать молодежь.