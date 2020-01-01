Прохор Шаляпин - Алле Пугачевой: ваше время просто ушло

Российский певец Прохор Шаляпин в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ осудил возвращение на сцену стареющих звезд советской и российской эстрады, таких как Алла Пугачева, София Ротару, Жанна Агузарова или Николай Носков.

Мысль о необходимости нелестно высказать о знаменитых предшественниках Шаляпину подал музыкальный критик Сергей Соседов. «Мы видим немощь этих людей. Пугачёва, извините, еле дышит, это невозможно смотреть. Артисты должны показывать себя тогда, когда они в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха», - заявил он.

Шаляпин подхватил идею. «Я согласен, сцена – не место для жалости. Я, как артист, который столько лет не может ничего спеть нигде, я могу позволить себе сказать все, что я думаю. Все какие-то уставшие, озлобленные. Вы талантливые люди, ваше время просто ушло», - сказал певец.

В связи с этим он призвал Пугачеву, Ротару и других звезд, регулярно собирающих залы, несмотря на возраст, уйти со сцены. «Ты можешь говорить все что угодно, лить в уши сладкие слова и льстить всем артистам, но народ уже ненавидит этих артистов. Вы просто уродуете культуру российскую», - обвинил он певиц, не уточнив, как именно они наносят российской культуре вред.