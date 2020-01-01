Рамзан Кадыров показал, как отмечать Новый год по-чеченски (ВИДЕО)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сегодня на своей странице ВКонтакте подробный рассказ и видео о том, как в республике встретили Новый год.

«Дорогие друзья! В Чеченской Республике с большим размахом отметили наступление 2020 года. Центральные площади городов и районов, на которых установлен главный атрибут праздника - новогодняя елка - собрали огромное количество людей. По данным МВД по ЧР, всего по республике на празднование Нового года вышло более 400 тыс человек. Жители семьями собирались у зеленых красавиц, активно участвовали в различных викторинах, традиционном ловзаре, наблюдали за представлениями, подготовленными сотрудниками департаментов культуры», - поведал чеченский лидер.

«В Грозном в новогоднюю ночь на центральную площадь пришли более 120 тыс человек. Среди них гости республики и туристы, решившие встретить его именно в Чеченской Республике. Украшенные иллюминацией улицы и проспекты, праздничный концерт звезд чеченской эстрады, фуд-корт под открытым небом, горка для катания, высота которой составила 23 м, а длина - 180 м, множество других сюрпризов создавали поистине новогоднее настроение», - сообщил Рамзан Кадыров.

Глава Чечни напомнил, что 25 лет назад Грозный выглядел совершенно иначе. «31 декабря 1994 года начался штурм столицы ЧР. Вместо салютов взрывались бомбы, гибли люди, Грозный погрузился во мрак и превратился в город-призрак. Такое трудно забыть, но чеченский народ во главе со своим Первым Президентом, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым сумел выстоять, выжить и строить свое будущее, удивляя весь мир грандиозными стройками, сплочённостью, желанием жить и развиваться», - подчеркнул он.

«Я горжусь своим народом, который проявил чудеса стойкости, мужества, победил терроризм, возродил республику и движется вперед, строит будущее для своих потомков, в котором по милости Всевышнего не будет войн и кровопролития. Я еще раз поздравляю всех вас с праздником, желаю в новом году исполнения желаний, удачи в начинаниях, здоровья и благополучия!», - пожелал Рамзан Кадыров.