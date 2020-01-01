Защитники Дагестана получили ветеранский статус

С 1 января в России появилась новая группа ветеранов – участники отрядов самообороны, защищавшие Дагестан от атак боевиков в 1999 году.

С такой просьбой к президенту России Владимиру Путину обратили 20 июня в ходе прямой линии жители села Ботлих. Уже в июле Госдума приняла соответствующий закон, который был подписан президентом в августе.

Теперь защитникам Дагестана полагаются все официальные ветеранские льготы и выплаты.

Напомним, что в ходе прямой линии Путин горячо поддержал инициативу ботлихцев. «Люди взяли в руки оружие и защитили и себя, и свою землю, и всю Россию от террористов, международных банд. Я согласен с вами и полностью поддерживаю, это решение нужно принять, это делается несложно. Нужно просто внести членов ополчения в лист действующего в России закона, что позволит приравнять вас к ветеранам военных действий», - сказал он тогда.

«Если бы террористам тогда удалось реализовать свои планы в Дагестане, возникли бы системные проблемы и на Северном Кавказе, и затем в России в целом. Я очень благодарен Дагестану и дагестанцам за их позицию и тогда, и сегодня», - подчеркнул президент России.