Франция отметила Новый год массовым сожжением автомобилей

Как сообщили сегодня французские СМИ, небывалого размаха акция вандализма прошла новогодней ночью по региону Гранд-Эст, где сразу в нескольких городах в массовом порядке были сожжены машины.

Особый удар пришелся по столице Гранд-Эста Страсбургу – там сгорели 220 автомобилей, полиции удалось задержан порядка 40 человек, подозреваемых в их уничтожении.

«У нас никогда не было такой ситуации уже много лет. Я никогда не видел, чтобы так делали: машины поджигали на парковках под окнами домов. Все кварталы Страсбурга были так или иначе затронуты», - приводит ТАСС слова заммэра Страсбурга по безопасности Робера Эрмана.

По неофициальным подсчетам, в эту новогоднюю всего было сожжено вдвое больше автомобилей, чем в прошлую. Полиция подавляла уличные беспорядки до самого утра, ряд полицейских при этом были ранены.

В меньшем масштабе акты вандализма прошли в соседних городах Барре, Мюлуз, Мютциг, Оберне и Селестате.