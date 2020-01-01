Скандал в Армении: республика впервые встретила Новый год без гимна

В этот Новый год в Армении на государственном уровне произошел инцидент, не нашедший пока что никакого объяснения: впервые в 00:00 по телевидению и на площади Республики не прозвучал гимн страны. Вместо него после поздравления премьер-министра Никола Пашиняна дал концерт знаменитый композитор Горан Брегович.

На этот скандальный момент, в частности, обратил внимание секретарь парламентской фракции «Процветающей Армении» Арман Абовян, обратившись к своим подписчикам в Facebook.

«Маленькое замечание для моих сограждан, которые были впечатлены музыкой Бреговича. Не хочу, чтобы кто-то подумал, будто я пытаюсь «найти волосок в яйце», но народ, почему вчера в 00:00 не прозвучал гимн Республики Армения?», - спросил он.

Абовян также напомнил, что обязанность исполнения гимна Армении в полночь Нового года прописана в армянском законодательстве.