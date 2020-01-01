«Забег обещаний» промчался по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае сегодня состоялась физкультурная акция «Забег обещаний», о деталях события рассказал его организатор Валентин Крутиков.

«В первый день 2020 года в семи городах Кавминвод прошел «Забег обещаний», который собрал порядка 1,5 тыс человек. Участники преодолели дистанцию 2020 метров. Забег проходил в самых красивых частях городов», - приводит его слова ТАСС.

В частности, в Ессентуках, Железноводске и Лермонтове забег прошел по курортным паркам, в Кисловодске – на Курортном бульваре, в Минводах – по пешеходной аллее на проспекте 22-го Партсъезда. Наконец, в Георгиевске активисты здорового образа жизни пробежали по парку Дружбы.

«Всем спортсменам перед стартом выдали номерки, на которых они написали свое желание или обещание самому себе, которое будет выполняться в течение всего года. Можно сказать, что человек, который 1 января вышел на пробежку, он точно своего желания добьется», - выразил уверенность Крутиков.

Поскольку этот забег – не соревнование в скорости бега, время финиша не фиксировалось.