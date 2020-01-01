Погода в Москве объявлена опасной

Вплоть до ночи 2 января погода в Москве будет находится на так называемом «желтом» уровне опасности – а все из-за гололеда, сообщили в Гидрометцентре.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», - сказано на сайте федеральных синоптиков.

Гололед связан со скачками температуры воздуха вокруг нуля: от -2 до +3 градусов в течение суток. В Москве и Подмосковье 2 января будет пасмурно, возможны осадки, ветер с порывами до 50 км/ч.