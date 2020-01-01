Папа римский извинился перед женщиной, которую бил в новогоднюю ночь

Папа Римский Франциск, дважды ударивший в новогоднюю ночь по руке женщину, которая не хотела его отпускать, извинился перед ней за свой поступок.

«Любовь делает тебя терпеливым. Но иногда мы теряем терпение. В том числе и я. Я прошу прощения за вчерашний ужасный пример», - сказал он в ходе официального выступления, пишет ТАСС.

Напомним, что инцидент произошел на площади Святого Петра в Риме. Понтифик общался с верующими, когда одна из женщин схватила его за руку и потянула на себя. Когда Франциск понял, что она не хочет его отпускать, он ударил ее по руке дважды. Произошедшее попало на видео.