Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

В России сегодня впервые за всю историю российских государственных лотерей был разыгран джек-пот в 1 млрд рублей – его выиграл житель Москвы, чьей имя не раскрывается.

Как сообщает «Столото», в новогоднем тираже участвовало 53,6 млн билетов. Победитель потратил на победный билет всего сто рублей.

Теперь ему необходимо посетить лотерейный центр в Москве. В «Столото» ожидают, что счастливчик объявится в скором времени и расскажет, на что намерен потратить рекордные деньги.