В Москве откроют музей, посвященный Олимпиаде-1980

Олимпийский комитет России (ОКР) работает над созданием музея на Красной площади. Об этом рассказал руководитель управления событийного маркетинга и коммуникаций ОКР Роман Марков, отметив, что в нем будут представлены артефакты Олимпийских игр 1980 года в Москве.

Идею почетного президента Олимпийского комитета России, почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Виталия Смирнова поддержало правительство Москвы, сообщил он.

"Работаем над проектом музея, в котором будут представлены артефакты Игр-1980", - цитирует Маркова "Интерфакс".

В музее, который откроется на Красной площади, все желающие смогут "прикоснуться к истории", заявил он.

Праздничные мероприятия в честь 40-летния Олимпиады в Москве будут проведены на Большой спортивной арене в Лужниках 4 июля следующего года. Их планирует посетить глава МОК Томас Бах, сообщил руководитель управления событийного маркетинга и коммуникаций ОКР.