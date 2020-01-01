Самый экстремальный Новый год отпраздновали на Эльбрусе

Как рассказал сегодня ответственный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ Адамей Джаппуев, две москвички встретили наступление 20-х годов XXI века самым экстремальным для России образом – на вершине Эльбруса.

«На вершине Эльбруса новый 2020 год встретили две альпинистки из Москвы, они поднялись в сопровождении бывшего сотрудника МЧС Руслана Шамприани и спасателя Эдуарда Моллаева. Погода была идеальная, прекрасная видимость, что помогло им добраться до места назначения и выпить шампанского», - приводит его слова ТАСС.

В целом, 1 января на Эльбрусе находятся 45 россиян из самых разных регионов, а также двое граждан Турции.

К сожалению, в этом году на курорте «Эльбрус» очень мало снега, гора Чегет закрыта для катания, как и часть трасс на самом Эльбрусе. Несмотря на это, уже 31 декабря утром выросла большая очередь за ски-пассами в надежде, что горы все-таки подарят им новогодний снег.