Новогодние жертвы: восемь мальчиков пострадали от петард в Тбилиси

Как сообщили сегодня грузинские СМИ, на Новый год от неправильного использования петард и другой пиротехники пострадали восемь мальчиков, все они были госпитализированы в клинику Иашвили.

Все пострадавшие травмировали себе петардами или руки и ноги, или лицо. Семерых из них пришлось оперировать, всего один выписался из больницы уже сегодня.

Как пишет Спутник-Грузия, один из мальчиков пострадал очень тяжело: врачи были вынуждены удалить ему сгоревшие пальцы.

В целом, жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает.