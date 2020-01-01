Армянская семья попала на Новый год в ДТП

Как сообщили сегодня в МЧС Армении, семья из четырех человек, включая двоих детей, попала в ДТП по дороге из Ванадзора в Спитак.

Авария произошла в 2:21 1 января на 1-м километре участка Ванадзор-Аревшог. Opel Astra G, которым управлял 29-летний Рафаел М., врезался в Mercedes E180. В результате Рафаел, его жена, 27-летняя Асмик П. и дети 5-летний Роберт и трехлетняя Ева получили тяжелые ранения.

О водителе и возможных пассажирах «Мерседеса» ничего не сообщается.

Как пишет Спутник-Армения, Асмик и Роберт находятся в тяжелом состоянии, Рафаел и Ева – в крайне тяжелом.