«Почему у ежика нет гипертонии?» - врач рассказал, как не умереть от инфаркта в праздники

От разрыва сердца и инфаркта в январские праздники вас спасут правильное питание, регулярные физнагрузки и умеренное потребление алкоголя – об этом рассказал директор Национального общества по изучению атеросклероза (НОА), доктор медицинских наук Игорь Сергиенко.

«В праздничные дни нужно серьезно ограничить потребление алкогольных напитков, не злоупотреблять сладкими продуктами, всевозможными тортиками и пирожными, существенно ограничить потребление углеводов», - запретил он в первую очередь все то, что считается основой праздничного стола, добавив, что вместе с физической активностью такая умеренность в пищевых удовольствиях гарантирует минимизацию риска инфаркта и других сердечных болезней.

Сергиенко обратил внимание, что люди все больше страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что живут слишком неправильно. «Мы изменили питание и едим не то, что заложено в нашем геноме. Мы не даем себе физических нагрузок, которые также предопределены нашим геномом. Я, когда выступаю на конференциях, спрашиваю врачей: почему заяц не болеет атеросклерозом, почему у косули нет остеохондроза, почему у ежика нет артериальной гипертонии? А ведь это млекопитающие, как и люди. Потому что человечество стало вести нездоровый образ жизни», - приводит его слова ТАСС.

Врач обратил внимание, что на каждый всплеск адреналина человек должен выдавать какую-либо физическую активность. «Развитие атеросклероза и заболеваний сердца не предотвращают спорадические физические нагрузки любой интенсивности. Энергию нужно тратить постоянно. Рекомендованы один час умеренной нагрузки или полчаса интенсивной нагрузки каждый день. Час интенсивно ходить, плавать, заниматься в фитнес-зале», - пояснил он.

«Легкое чувство голода надо испытывать всегда, если нет тяжелых проблем со стороны желудка. Ни в коем случае не переедать. Во врем приема пищи жевать медленно, вдумчиво. Не рекомендовано употребление большого количества сахара, меда, конфет, хлеба, жирной выпечки, любой поджарки на беконе и газированных сладких напитков», - заключил директор НОА.