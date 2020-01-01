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Этери Тутберидзе отпраздновала новый год у дочери в Майами

Этери Тутберидзе отпраздновала новый год у дочери в Майами

Легендарный тренер российских чемпионок по фигурному катанию Этери Туберидзе встретила Новый год на 8 и более часов позже большинства россиян – праздновать наступление 20-х XXI века она улетела к дочери в Майами (штат Флорида).

Об этом можно судить по ее записи в Instagram, где она опубликовала несколько фотографий, сопровожденных тэгом #семейныйпраздник.

«Счастливого нового года всем. Рада быть со своей семьей. Здоровья всем», - написала она под фотографиями.

 
 
 
 
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A post shared by Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri) on Dec 31, 2019 at 9:28pm PST

 

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Вестник Кавказа

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