Российский гигант Али Исаев раздавил американца за $1 млн (ВИДЕО)

Даргинский богатырь Али Исаев, выступающий в супертяжелой весовой категории, безоговорочно победил в финале сезона-2019 Профессиональной бойцовской лиги (PFL) американца Джареда Рошолта. Более того, он практически убил его на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Три раунда бой шел примерно на равных, однако в четвертом раунде Исаев повалил соперника на пол и начал тяжелейшими ударами вколачивать голову Рошолта в пол октагона. Судья принял решение прекратить поединок, так как возникла угроза жизни американского бойца.

За эту победу Али Исаев получил $1 млн.

Напомним, что спортивную карьеру Али Исаев начинал в вольной борьбе, несколько лет он выступал за сборную Азербайджана. В MMA он ушел три года назад, за это время провел восемь поединков, и победил в каждом из них.