В Чечне стартовал Год туризма, всем желающим предлагается спецназ-туризм

2020 год – год туризма в Чечне, до 31 декабря республика намерена принять на своих курортах порядка 400 тыс туристов, то есть с ростом в 100%. Об этом сегодня рассказал глава Минтуризма Чечни Муслим Байтазиев.

«Огромное количество больших мероприятий и выход на новый уровень туризма мы планируем в 2020 году. Цели всегда ставим большие, в них легче попасть, хотим привлечь 350-400 тыс туристов. Для этого у нас есть все возможности, мы построили сухой горнолыжный склон на курорте «Ведучи», разработали десятки маршрутов, презентовали новый бренд», - приводит его слова ТАСС.

Также министр рассказал, что Чечня намерена предложить уникальный вариант туризма – милитари-туры, подготовленные вместе с Российским университетом спецназа. «С января у нас доступны вертолетные туры. Мы заключили соглашение с махачкалинской компанией. Стоимость – 100 тыс рублей на шесть человек, вертолеты 2019 года выпуска. Я летал от Грозного до Ведучи, примерно 25 минут, это просто неописуемо», - признался Байтазиев.