Пострадавшие от американских ударов шииты вступились за посольство США в Багдаде

Протестующие у посольства США в Багдаде иракцы получили сегодня обращение от командования шиитского ополчения Ирака с призывом прекратить демонстрации против Вашингтона.

««Аль-Хашд Аль-Шааби» призывает своих сторонников, находящихся у посольства США, отступить из уважения к просьбе иракского правительства», - приводит РИА Новости это обращение.

Судя по формулировке, к ополчению с просьбой повлиять на протестующих обратился президент Ирака Бархам Салех, осудивший накануне атаку на американское посольство и сравнивший ее с «атакой на суверенитет самого Ирака».