Нурмагомедов помог безногому казахскому мальчику сыграть с Роналду (ВИДЕО)

На днях исполнилась мечта одиннадцатилетнего жителя Казахстана Али Турганбекова, родившегося без ног – он сыграл в футбол с легендарным футболистом Криштиану Роналду. В этом ему помог чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Нурмагомедов, побывав в декабре на турнире UFC в Алматы, увез с собой Али в ОАЭ, где в это время находился Роналду. Позже он опубликовал видео со встречи подростка и его кумира.

Али Турганбеков уже встречался лично со многими звездами футбола – Диего Марадоной, Лионелем Месси, Мохаммедом Салахом и Андреем Шевченко, участвовал в тренировках французского «ПСЖ» и испанской «Барселоны».