В Австралии на Новый год погибли в огне несколько городов

Начало января в Австралии – самый разгар лета. В этом году жара в конце декабря превзошла все мыслимые пределы и стала причиной массовых лесных пожаров на побережье материка. Накануне горели сразу несколько городов, расположенных слишком близко к пылающим лесам.

Самые тяжелые потери понес штат Новый Южный Уэльс – там погибло 15 человек, включая добровольцев-пожарных, тысячи горожан бежали к морю, надейся найти убежище от огненной стихии у воды. Сейчас в штате горят деревья и дома более чем в ста точках, ряд дорог непроходимы из за пересекающих их стен огня.

В городе Конджола-Парк накануне сгорели дотла 89 домов и множество автомобилей. Спасением горожан занимаются корабли ВМС Австралии и военная авиация.

В штате Виктория город Маллакоота в полном составе (порядка 4 тыс человек) вынужден был уйти на побережье, поскольку остановить огонь не представлялось возможным. Там тоже сгорели десятки домов, остальные спаслись лишь потому, что ветер поменял направление и пожары отступили – однако город все еще отрезан пламенем от остальной Австралии.

Между тем с субботы 4 января в этих штатах ожидает новый скачок жары, а ее продолжительность оценивается в три недели. В столице Австралии Канберры из-за дыма воздух стал ядовитым – предельно допустимая концентрация угарного газа там превышена в 21 раз. Масштаб пожаров таков, что дым от них уже накрыл Новую Зеландию (между материком и островом свыше 2 тыс км).