Новый год пришел на «Архыз» под лезгинку

На курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии новый год встретили лезгинкой, концертами и огненным шоу. Как рассказали в фонде «Посети Кавказ», программа гуляний на курорте была рассчитана и на взрослых, и на детей.

«31 декабря гости могли отснять прекрасные памятные снимки о последнем дне уходящего года возле световой инсталляции с лыжником и сноубордистом, где также был и Дед Мороз на новогоднем троне», - приводит ТАСС рассказ представителя фонда.

Детям были предложены мастер-классы по росписи игрушек, сделанных и глины, а также по созданию кукол. По горнолыжным трассам «Архыза» весь день катались персонажи сказок, мультфильмов, компьютерных игр и, разумеется, сам Дед Мороз.

Танцевать лезгинку на курорте начали ближе к полуночи, любой желающий мог показать мастерство танца или поучиться у местных танцоров. Традиционное поздравление президента Владимира Путина показали за пять минут до Нового года, за чем последовал грандиозный фейерверк.

Праздники на «Архызе» продлят до 7 января. «В Рождество пройдут новые мастер-классы и концертная программа «Созвездие «Архыз 2020»». Туристы примут участие в традиционных рождественских развлечениях: хороводах и старинных играх. Будут также организованы экскурсии до Лика Христа и Аланских храмов», - сообщили в фонде «Посети Кавказ».