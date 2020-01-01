Попадаться в руки эвакуаторов в Москве стало дороже

Как сообщили сегодня в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», с 1 января выросли тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей, нарушающих правила парковки.

Так, эвакуация всех легковушек поднялась на 200 рублей, в зависимости от мощности двигателя, она будет составлять не менее 3400 и не более 7600 рублей.

Эвакуация грузовиков и машин негабаритных размеров подняли на 1400 рублей – до 50600 рублей.

Одни сутки льготного хранения машин на штрафстоянке подорожали на 20 рублей (до 540 рублей) для категории A, для категории B и D с массой не более 3,5 т – на 50 рублей (до 1050 рублей), для D с массой выше 3,5 т, категорий C и E и негабаритных машин – на 100 рублей (до 2300 рублей).

Рост тарифов объяснили растущими ценами на бензин, ремонт эвакуаторов и необходимостью увеличивать зарплаты для работающих на них сотрудников.

Как подчеркнули в АМПП, несмотря на рост цен, стоимость эвакуации все еще значительно ниже, чем те деньги, которые Москва тратит на перевозку машины с места стоянки на штрафстоянку.