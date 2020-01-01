В Германии на Новый год сгорело множество обезьян

Зоотрагедия произошла в новогоднюю ночь в немецком Крефельде: фейерверк попал в зоопарк, вызвав пожар в вольере с человекообразными обезьянами.

«То, чего мы так боялись, оказалось правдой. В вольере с обезьянами никто не выжил. Сразу после полуночи произошла невероятная трагедия – наш дом для гоминидов сгорел дотла», - написали представители зоопарка на официальной странице учреждения в Facebook.

Из всех обезьян Крефельдского зоопарка выжили лишь гориллы, так как они содержались в отдельном вольере. Полиция сообщает о тридцати погибших животных – шимпанзе, орангутангах, игрунках и других видах обезьян.

О фрагментах фейерверка на месте пожара сообщили пожарные. Полиция пока не называет официальной версии произошедшего.

Сегодня зоопарк не работает.