Грузию на Евровидении-2020 представит любитель гранжа (ВИДЕО)
Певец Торнике Кипиани, выигравший конкурс «Сакартвелос варсквлави», поедет представлять Грузию на Евровидении-2020 в Нидерландах.
Кодой на пути Кипиани к победе стало исполнение хита Love Hate Love гранжевой группы Alive in Chains. Впечатленные жюри отдали певцу первое место.
Отметим, что Торнике Кипиани популярен в Грузии с 2014 года, когда он выиграл грузинскую версию проекта X-Factor. На «Сакартвелос варсквлави» он лидировал с самого начала конкурса.
Евровидение-2020 состоится в Амстердаме в мае, полуфиналы назначены на 12 и 14 число, финал – на 16-е.
#საქართველოსვარსკვლავი / თორნიკე ყიფიანი
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Вестник Кавказа
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