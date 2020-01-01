Российский газ вошел в Европу по «Турецкому потоку»

Как сообщили в «Булгаргазе», Болгария первой из стран Евросоюза получила сегодня доступ к российскому газу, поставляемому по «Турецкому потоку». В компании уточнили, что два дня назад было подписано допсоглашение с «Газпромэкспортом» на изменение точки доставки газа в Болгарию – румынский Негру-Водэ официально заменили на приграничный с Турцией регион Странджа.

«Финансовые выгоды от изменения пункта доставки оцениваются примерно в 81 миллион левов (порядка 40 млн евро). Эта экономия обусловлена ​​устранением затрат на доступ и транзит через территорию Румынии в размере около 76 млн левов, которые не будут оплачены компанией «Булгаргаз» и болгарским потребителем природного газа», - обратили внимание представители компании.

Еще 4,6 млн левов составит выгода от более низких тарифов на вход «Странджа» по сравнению с Негру-Водэ. В соответствии с этим, компания пообещала болгарским потребителям снизить цены на газ уже в первом квартале нового года. Также Болгария намерена поставлять российский газ в Северную Македонию и Грецию.

Официально участок газопровода из Турции в Болгарию будет запущен через неделю, 8 января.

Отметим, что дальнейшее продвижение «Турецкого потока» в Европу остановится до октября, поскольку Болгария так и не построила 11-километровый участок до границы с Сербией.