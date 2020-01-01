Трамп о новых ядерных ракетах Ким Чен Ына: но он дал слово!

Президент США Дональд Трамп, признался, что был удивлен сообщения Северной Кореи о начале разработок новых стратегических вооружений, поскольку полагал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын является человеком слова, а значит, будет соблюдать контракт о денуклеаризации Корейского полуострова, подписанный в 2018 году.

«Но он подписал контракт, он подписал соглашение о денуклеаризации. Это было сделано в Сингапуре, и я думаю, что он человек слова», - подчеркнул президент США.

По его словам, США намерены выяснить, о каких именно разработках идет речь и не нарушают ли они условия контракта Пхеньяна с Вашингтоном.

Также Трамп вспомнил, что Ким Чен Ын обещал подарить ему на Новый год восточную вазу.

Напомним, что Ким Чен Ын заявил о новых вооружениях как об ответе на агрессивную политику США в отношении КНДР, которая не прекратилась после подписания контракта о денуклеаризации Корейского полуострова.