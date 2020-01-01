Убийцы полицейского в Ингушетии пришли из Центра культурного развития?

Как сообщили сегодня в правоохранительных органах Ингушетии, в нападении на пост ДПС в Магасе, в ходе которого погиб один полицейский и еще трое были ранены, подозреваются лица, причастные к работе местного Центра культурного развития – охранник, известный в республике мастер армрестлинга Ахмед Имагожев и сын директора организации, 18-летний Микаил Мизиев.

Пост ДПС они атаковали на машине Lada Granta одного из родственников Мизиева. «На этой машине они сбили сотрудника ДПС на посту близ дороги в Магас. Установлено, что владельцем транспортного средства является 48-летний Изнаур Мизиев, родившийся в Чечне, зарегистрированный в ингушском городе Сунжа», - приводит Интерфакс слова своего источника.

Согласно последним данным, пост ДПС на въезде в Магас был атакован около 17:30 31 декабря. Погиб сбитый автомобилем 34-летний Зелимхан Кокорхоев. У убийц были только ножи, с которыми они напали на экипаж ДПС; проезжавший мимо полицейский стал стрелять по ним и тоже был ранен. Оба преступника были нейтрализованы.