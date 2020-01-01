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Европа получила от Украины первый российский газ на новых условиях

Европа получила от Украины первый российский газ на новых условиях

Сегодня Евросоюз получил от Украины первые кубометры российского газа, поставленного по новому российско-украинскому транзитному контракту и в полном соответствии с европейскими правилами.

Впервые газ в Европу передал новый оператор украинской газотранспортной системы – действующий с 1 января «Оператор ГТС Украины», сменивший «Укртрансгаз».

«Первая ночь «Оператор ГТС Украины» прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора», - сообщил на своей странице в Facebook директор нового украинского транзитера Сергей Макогон.

Напомним, что украинский транзит российского газа в Европу был продлен буквально в последний день, после напряженных пятидневных переговоров в Вене. Итоговое соглашение на пороге Нового года подписали «Газпром», «Нафтогаз», ОГТСУ и Минюст Украины.

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Вестник Кавказа

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