Европа получила от Украины первый российский газ на новых условиях

Сегодня Евросоюз получил от Украины первые кубометры российского газа, поставленного по новому российско-украинскому транзитному контракту и в полном соответствии с европейскими правилами.

Впервые газ в Европу передал новый оператор украинской газотранспортной системы – действующий с 1 января «Оператор ГТС Украины», сменивший «Укртрансгаз».

«Первая ночь «Оператор ГТС Украины» прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора», - сообщил на своей странице в Facebook директор нового украинского транзитера Сергей Макогон.

Напомним, что украинский транзит российского газа в Европу был продлен буквально в последний день, после напряженных пятидневных переговоров в Вене. Итоговое соглашение на пороге Нового года подписали «Газпром», «Нафтогаз», ОГТСУ и Минюст Украины.