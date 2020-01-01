В Азербайджане началось внедрение обязательного медицинского страхования

С 1 января в Азербайджане была запущена процедура поэтапного внедрения новой системы обязательного страхования. Согласно существующим законам, до 31 декабря 2020 года система ОМС станет доступной во всех азербайджанских районах.

Пилотный проект системы ОМС был начат в 2017 году в Мингячевире, Евлахском и Агдашском районах – за прошедшие годы порядка 370 тыс граждан получили доступ к бесплатным медицинским услугам.

Каждый гражданин будет получать по 90 манатов в год на услуги ОМС (таким образом, общая сумма выделяемых из бюджета денег достигнет 900 млн манатов). На эти деньги будут оплачиваться взносы в систему ОМС за первые три месяца года, а с апреля их будут оплачивать сами граждане.