Сотни российских солдат и офицеров встретили Новый год в Мировом океане

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, этот Новый год в дальнем плавании встретили свыше 60 кораблей и судов обеспечения ВМФ РФ.

Среди них – не только боевые корабли, но и океанографические и гидрографические суда. Их экипажи в ночь с 31 декабря 2019 на 1 января 2020 года выполняли задания по обеспечению военно-морского присутствия России в Мировом океане.

Как подчеркнули в ведомстве, на всех кораблях российского флота, встретивших Новый год в море, прошли праздничные мероприятия, морякам были переданы поздравления от их семей и друзей.