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Акулу с человеческими руками поймали во Франции

Акулу с человеческими руками поймали во Франции

Акулу четырехметровой длины с человеческими руками в желудке на днях поймали во Франции.

По данным Deutsche Welle, ужасающий улов добыли рыбаки у берегов острова Реюньон. Когда они вскрыли добычу, то обнаружили останки неизвестного и браслет.

По браслету удалось опознать погибшего, его имя не раскрывается. Родственники заявили, что мужчина пропал без вести две недели назад.

При этом состояние рук в желудке акулы свидетельствует, что рыба поглотила их всего два дня назад.

В связи с этим специалисты пока не могут сказать, съела ли акула несчастного живьем или же обгрызла его труп.

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Вестник Кавказа

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