Трамп пожелал США на Новый год мир с Ираном

Во время новогодней встречи с журналистами во Флориде президент США Дональд Трамп пожелал Штатам обойтись в новом году без войны с Ираном, отвечая на вопрос, хочет ли он иранско-американского военного конфликта.

«Хочу ли я этого? Нет. Я хочу, чтобы был мир. Я люблю мир. Ирану следует стремиться к миру больше, чем кто-либо», - заявил он.

«Пока я не вижу того, что война случится, и не думаю, что это хорошая идея для Ирана. Не думаю, что Иран хочет войну», - добавил Дональд Трамп.

Напомним, что 31 декабря Трамп написал в Twitter, что Иран ответит за нападение иракцев на посольство США в Багдаде, а затем призвал граждан Ирака протестовать против Тегерана.