Собянин рассказал о небывалом размахе Нового года в Москве

В 2020 году первой записью мэра Москвы Сергея Собянина на его странице в Instagram стал рассказ о размахе новогодних гуляний в столице России.

«С новым 2020 годом, москвичи! В новогодних гуляниях в столице приняли участие 2,7 млн человек. В том числе на Тверской улице и в центральной части города - 1,1 млн человек, 370 тысяч человек в округах, 1,2 млн человек в парках», - сообщил мэр.

Также он привел и другую праздничную статистику новогодней ночи: 600 мастер-классов, больше 1800 театральных и концертных постановок, карусели приняли на себя 38 тыс человек, а катки – 14 тыс человек.

«Съедено 11 тыс сосисок, выпито больше 8 тыс л горячих рождественских напитков», - заключил Сергей Собянин.