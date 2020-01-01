Вы будете шокированы гонорарами Хабиба Нурмагомедова - президент UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов получает за бои баснословные, поражающие воображение деньги, заявил на днях президент промоушена Дэйна Уайт.

«Если мы говорим о таких парнях, то они зарабатывают сумасшедшие деньги. За Конором и Хабибом стоят целые страны, культуры, религии. Суммы там действительно огромные. Думаю, что многие были бы шокированы этими гонорарами», - признался он.

При этом Дэйна Уайт наотрез отказался уточнять, о каких же именно суммах идет речь, даже о порядке гонораров – миллионы ли долларов получает Нурмагомедов, десятки или сотни миллионов.

«Я никогда не говорю об этом. Эти люди знают, сколько они зарабатывают. Они тоже не говорят об этом, хотя нет никакого пункта в контракте, где это запрещается. Они могут делать все, что пожелают. Но они сами не хотят раскрывать свои гонорары», - обратил внимание президент UFC, пишет Sport.kz.