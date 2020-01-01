Новогоднее чудо: отменены антироссийские санкции США против одной из компаний

Федеральный суд Северного округа Техас в буквальном смысле сделал новогодний подарок нефтегазовому гиганту ExxonMobil Corporation, а вместе с ним и многим другим компаниям, находящимся под угрозой применения санкций США против России: судья Джейн Бойл отменила штраф в $2 млн, наложенный на корпорацию два года назад за нарушение санкций.

Суд постановил, что штраф был начислен неправомерно, и удовлетворил ходатайство компании о снятии с ExxonMobil обязательства этот штраф выплатить.

ExxonMobil вела судебную борьбу с правительством США с июля 2017 года, когда Минфин наложил на нее штраф за то, что в мае 2014 года (по версии ведомства) руководство «дочек» корпорации подписало ряд документов о сотрудничестве в российской нефтегазодобыче с президентом «Роснефти» Игорем Сечиным. Личные санкции против Сечина были введены незадолго до это, в апреле 2014 года.

Адвокаты ExxonMobil с самого начала судебных разбирательств подчеркивали, что апрельские санкции против Сечина касались только его «личных дел», а бизнес-взаимодействие с ним как с главой «Роснефти» никак не ограничивалось. Полный запрет на контакты с Сечиным был введен позднее, после чего Минфин решил применить его к событиям мая 2014 года задним числом.

На итоговом судебном заседании судья Джейн Бойл согласилась с тем, что действия ExxonMobil были правомерными и не попадали под санкции, действовавшие на момент подписания контрактов с Сечиным. В вердикте сказано, что Минфин США не представил достаточных разъяснений о характере действия ограничений на контакты с Сечиным.

В итоге суд признал, что ExxonMobil не нарушала санкции США.