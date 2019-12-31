Сергей Шойгу поздравил с Новым годом по-военному

Глава Минобороны России Сергей Шойгу выступил сегодня с поздравлениями по случаю Нового года, назвав этот праздник временем надежд на исполнение заветных желаний, «на то, что наши общие ценности, верность Отечеству и любовь к близким будут неизменны, а Родина еще крепче».

Министр подчеркнул, что армия России сегодня – это гордость и опора страны, и вклад в это вносит каждый, кто добросовестно исполняет свой долг.

Отдельно он обратил внимание, что 2020 год – год 75-летия Великой Победы. «Мы гордимся подвигом наших отцов и дедов, победивших фашизм и не позволим переписать героическую историю народа-освободителя», - подчеркнул Сергей Шойгу.

Также министр поблагодарил тех военных, что в эти новогодние часы несут службу, а их семьи – за любовь и терпение.

«От всей души поздравляю всех с наступающим праздником. Пусть он принесет вам счастье, удачу, радость и благополучие. С Новым годом»! - заключил глава Минобороны.