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Сергея Собянин вышел в «космос» на Тверской в новогоднюю ночь

Сергея Собянин вышел в «космос» на Тверской в новогоднюю ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин в честь Нового года вышел сегодня на Тверскую улицу и поздравил гуляющих по городу москвичей и гостей столицы с праздником.

На Тверской Собянин сделал несколько фотографий с посетителями праздника «Космические фантазии человечества длиною в столетие».

«От всего сердца желаю, чтобы Новый год принес счастье и благополучие в ваши дома! С Новым годом!» - написал он затем на своей странице ВКонтакте.

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Вестник Кавказа

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