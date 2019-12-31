Сергея Собянин вышел в «космос» на Тверской в новогоднюю ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин в честь Нового года вышел сегодня на Тверскую улицу и поздравил гуляющих по городу москвичей и гостей столицы с праздником.

На Тверской Собянин сделал несколько фотографий с посетителями праздника «Космические фантазии человечества длиною в столетие».

«От всего сердца желаю, чтобы Новый год принес счастье и благополучие в ваши дома! С Новым годом!» - написал он затем на своей странице ВКонтакте.