Сергея Собянин вышел в «космос» на Тверской в новогоднюю ночь
Мэр Москвы Сергей Собянин в честь Нового года вышел сегодня на Тверскую улицу и поздравил гуляющих по городу москвичей и гостей столицы с праздником.
На Тверской Собянин сделал несколько фотографий с посетителями праздника «Космические фантазии человечества длиною в столетие».
«От всего сердца желаю, чтобы Новый год принес счастье и благополучие в ваши дома! С Новым годом!» - написал он затем на своей странице ВКонтакте.
Вестник Кавказа
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