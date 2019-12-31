Озвучен подлинный ВВП России за 2018 год

Как сообщили сегодня в Росстате, ведомство подготовило третью, окончательную оценку ВВП России и его темпов роста в 2018 году. Выводы Росстата основаны на актуальных данных статистики правительства и Банка России.

Итак, ВВП РФ в прошлом году составил 104,335 трлн рублей ($1,664 трлн), а его рост, соответственно, 2,5%. Рост индекс-дефлятора ВВП – 10,8%.

Больше всего рост ВВП в 2018 году увеличивали расходы домашних хозяйств – они выросли на 3,3%. Также свой вклад в ВВП внесли опережающий рост экспорта над импортом, а по отраслям лучше всего показали себя финансовая и страховая деятельность (+9,1%), продажи и аренда недвижимости (+3,1%), розничная и оптовая торговля (+2,5%).

Также Росстат уточнил и оценку роста ВВП РФ за 2017 год – она выросла до 1,8%.