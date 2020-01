Новый год во Франции проходит под знаком пенсионной реформы

Лидеры французских профсоюзов усилили требования к президенту Эммануэлю Микрону в отношении пенсионной реформы на фоне изнурительной забастовки транспортных работников, которая продолжается уже месяц. Международное французское радио в материале Can Macron defend pension reforms in New Year Eve's speech? Макрон и далее собирается защищать одну из самых спорных реформ, считая ее проектом социального прогресса.

Реформа приведет к отказу от 42 отдельных пенсионных схем и созданию единой системы, основанной на баллах. Базовый пенсионный возраст, при котором населению будет предоставляться полная пенсия, составит 64 года, против чего и выступают профсоюзы, хотя по закону жители Франции могут уходить на пенсию в 62 года.

Переговоры между профсоюзами и правительством должны начаться 7 января.

После трех недель забастовки, самой продолжительной с середины 1980-х годов, правительство признало, что некоторые работники, например, полицейские и пожарные, смогут досрочно выходить на пенсию. А артистам Парижской оперы на выходных сообщили, что реформа будет касаться сотрудников, принятых на работу с января 2022 года.

”Очевидно, что план президента рушится”, - говорит Ив Вейриер из профсоюза Force Ouvriere. ”Его схема не работает для пилотов, пожарных и работников оперы”, - заявил профсоюзный лидер, повторив свое требование к Микрону об отказе от реформы.

Транспортная забастовка повлияла на передвижение людей в праздничные дни в больших городах, в частности в Париже, куда ежегодно приезжает множество туристов. На Рождество многие столкнулись с транспортными проблемами. В Понедельник половина рейсов высокоскоростных поездов TGV в стране была отменена, более серьезные сбои наблюдаются в работе региональных поездов, и аналогичные проблемы ожидаются в течение недели.

Правда, железнодорожный оператор SNCF заявил, что бастуют всего 7,1% работников, включая треть машинистов, что является самым низким показателем с момента начала акции протеста 5 декабря. В Париже закрыто две из 16 линий метро. При этом большинство других линий обеспечивают минимальное обслуживание - в утренние и вечерние часы пик.

”Мы устали, - сказала Джули, сотрудник агентства недвижимости, на станции Сен-Лазар в Париже. - Хотя мы и поддерживаем протесты, все это утомительно”.

Забастовка наносит ущерб новогодним праздникам. В канун нового года по всей стране дежурило около 100 000 полицейских, чтобы предотвратить вождение в нетрезвом виде, так как большинство отмечающих Новый год предпочитают передвигаться на машине.

В понедельник члены профсоюза ”Всеобщая конфедерация труда” заблокировали порты в Лориенте, Гавре и других городах в знак протеста против реформы, а юристы призвали к ужесточению забастовки с 6 января.

Артисты Парижской оперы также поддержали акцию протеста, которая привела к отмене примерно 50 спектаклей.

Лидеры профсоюзов уже обобщали 9 января всплеск массовых демонстраций.